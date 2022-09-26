В городе Сунже Ингушетии ведутся работы по ликвидации несанкционированной рекламы

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В Сунже Ингушетии ведутся работы по ликвидации несанкционированной рекламы, которая, по мнению властей муниципального образования, портит городское пространство.

Работники городского ЖКХ осуществляют работы по приведению в порядок и избавлению от всевозможных листовок, граффити и других видов объявлений, портящих вид улиц.

В первую очередь от несанкционированной рекламы очищаются места остановок общественного транспорта, фасады зданий, столбы на территории муниципалитета.

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