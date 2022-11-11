В городе Сунже Ингушетии ведутся работы по замене ветхого водопровода

Как сообщили в мэрии города, в ходе очередного проведенного обследования водопроводных сетей, аварийно-восстановительная бригада ЖКХ муниципального образования обнаружила ветхий водопровод по ул. Речная.

Отмечается, что рабочая бригада оперативно приступила к укладке нового водопровода протяженностью более 120 метров.