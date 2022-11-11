Водоснабжение

В городе Сунже Ингушетии ведутся работы по замене ветхого водопровода

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В Сунже по улице Речная ведутся работы по замене ветхого водопровода, что будет способствовать улучшению пропускной способности существующей системы водоснабжения и снизить потери воды.

Как сообщили в мэрии города, в ходе очередного проведенного обследования водопроводных сетей, аварийно-восстановительная бригада ЖКХ муниципального образования обнаружила ветхий водопровод по ул. Речная.

Отмечается, что рабочая бригада оперативно приступила к укладке нового водопровода протяженностью более 120 метров.

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