В городе Сунже провели акцию, посвященную службе в армии по призыву

Как сообщили в администрации муниципалитета, студентам пожарно-спасательного колледжа подробно рассказали о службе по призыву.

В частности, было отмечено, что повестки будут вручаться через Госуслуги, документ будет иметь такое же юридическое основание, как и получение из рук в руки.

Военный комиссар призвал ребят не уклоняться от армии во избежание административной ответственности. Он сообщил студентам, что для срочников созданы все условия для благоприятной и успешной службы в войсках.

Особо было подчёркнуто, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не будут задействованы в проведении специальной военной операции России на Украине.