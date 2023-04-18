Призыв

В городе Сунже провели акцию, посвященную службе в армии по призыву

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Представители мэрии Сунжи, сотрудники военного комиссариата и полицейские провели акцию, посвящённую службе в армии по призыву.

Как сообщили в администрации муниципалитета, студентам пожарно-спасательного колледжа подробно рассказали о службе по призыву.

В частности, было отмечено, что повестки будут вручаться через Госуслуги, документ будет иметь такое же юридическое основание, как и получение из рук в руки.

Военный комиссар призвал ребят не уклоняться от армии во избежание административной ответственности. Он сообщил студентам, что для срочников созданы все условия для благоприятной и успешной службы в войсках.

Особо было подчёркнуто, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не будут задействованы в проведении специальной военной операции России на Украине.

 

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