Депортация

В городе Сунже состоялся вечер памяти, посвященный депортации ингушского народа

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Во Дворце культуры города Сунжи состоялся вечер памяти «Помним сердцем», посвященный депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан в 1944 году, сообщила пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Почтить память всех, кто пережил страшные годы геноцида, а также тех, кто не вернулся из ссылки, собрались представители министерств и ведомств, общественных организаций, творческая интеллигенция, школьники и студенты.

Перед началом программы участники мероприятия имели возможность ознакомиться с выставкой детских рисунков, посвященной трагическому событию 79-летней давности, которая развернулась в фойе ДК.

Ведущий мероприятия Ахмед Хашагульгов рассказывал зрителям об основных вехах трагедии, на большом экране чередовались фотографии и видеоролики, рассказывающие о депортации, отрывки из фильмов «Земля отцов» и «Чечевица», кадры из жизни современной Ингушетии и Казахстана, а со сцены звучала прекрасная торжественная музыка. Оркестр филармонии имени Ахмета Хамхоева под управлением дирижера Нагима Абилова исполнял произведения Георга Фридриха Генделя, Джона Уильямса, Сэмюэля Барбера, Ляззат Жумановой и Заремы Мальсаговой. Заключительным аккордом стала песня «ГIалгIайче» в исполнении хора солистов филармонии.

«Мы должны помнить о феврале 1944 года, таком далеком, но близком каждому из нас, благодаря неугасимой памяти и скорби. Эта память важна для всех — и молодых, и старых. В этом наша сила и наша стойкость». Эта мысль красной нитью прошла через все действо памятного мероприятия.

 

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