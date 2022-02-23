В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии чествовали защитников Отечества

В мероприятии принял участие глава правительства республики Владимир Сластенин. Он обратился с поздравлениями и словами благодарности ко всем, кто посвятил себя благородному делу служения Родине.

«Начиная с царских времен, с истории Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, советского времени, современной истории России, представители Ингушетии многократно показывали, что они настоящие защитники Отечества. Более трехсот ингушей, в числе представителей других народов Советского Союза, с честью и достоинством несли службу на территории Афганистана. Подвиги многих из них отмечены государственными наградами. Полные Георгиевские кавалеры, герои Советского Союза и Российской Федерации, тысячи солдат и офицеров, с честью и мужеством прошедших ратную службу — это военный и патриотический капитал ингушского народа. Нельзя о таком забывать», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства республики.

Премьер-министр также отметил, что жители региона помнят о скорбных потерях в годы депортации, которые трагическим образом связаны с Днем защитника Отечества.

«Мы каждый год возвращаемся в те черные дни, как и в этом году, проводим траурные мероприятия. При этом ингуши остаются сильным народом, устремленным в будущее, который несет ответственность за его успешное развитие республики и страны. Поэтому каждый год мы отдаем дань уважения, благодарности всем, кто прославил себя и Ингушетию героизмом, смелостью, отвагой и мужеством», — подчеркнул председатель правительства.