Память

В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии почтили память погибших в Сталинградской битве

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В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии почтили память погибших в Сталинградской битве. В мероприятии принял участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Мы отдали сегодня дань безмерного уважения, восхищения и благодарности защитникам нашего Отечества, самоотверженным труженикам тыла, всем, кто, не жалея жизни и здоровья, участвовал в знаменитом сражении», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что прошло 80 лет с тех событий, когда советские воины в Сталинградской битве разгромили немецко-фашистских захватчиков. В этом историческом сражении вместе с представителями других народов нашей большой Родины участвовали и славные сыны Ингушетии. Все они воевали в беспрерывных кровопролитных боях и смогли переломить наступление врага, остановить его движение вглубь страны, уничтожив большие силы противника.

«В городе воинской славы Малгобеке особенно сильно чувствуется как велик и значим был героический подвиг наших солдат, противостоявших врагу в Сталинграде. Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Малгобек, оборона Севастополя, Ленинграда, Москвы — все эти сражения имели для исхода Второй мировой войны стратегическое значение. Под Сталинградом погибло около полумиллиона наших солдат. Вместе с ними сражались более ста уроженцев Ингушетии», — отметил руководитель субъекта.

«В настоящее время их внуки и правнуки также защищают нашу Родину, участвуя в специальной военной операции в Украине. Они обеспечивают безопасность и отстаивают жизненно важные стратегические интересы нашей страны. Каждый из них — наследник поколения победителей в Великой Отечественной войне. Вечная память погибшим и великая слава живым», — добавил Калиматов.

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