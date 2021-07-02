Акция

В городе воинской славы Малгобеке посадили «яблоню дружбы»

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Молодежь Ростовского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» посетила Ингушетию с дружеским визитом.

В парке имени Серго Орджоникидзе города воинской славы Малгобека в рамках реализации проекта «Молодежь России — за мир и дружбу» они вместе с юнармейцами республики посадили дерево, которое назвали «яблоня дружбы», сообщили газете «Ингушетия» в региональной «Юнармии».

«Пусть это дерево растет, крепнет и радует прекрасными плодами, как крепнет дружба наших регионов, нашей молодежи и наших детей», — отметили организаторы акции.

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