В городе воинской славы Малгобеке посадили «яблоню дружбы»

В парке имени Серго Орджоникидзе города воинской славы Малгобека в рамках реализации проекта «Молодежь России — за мир и дружбу» они вместе с юнармейцами республики посадили дерево, которое назвали «яблоня дружбы», сообщили газете «Ингушетия» в региональной «Юнармии».

«Пусть это дерево растет, крепнет и радует прекрасными плодами, как крепнет дружба наших регионов, нашей молодежи и наших детей», — отметили организаторы акции.