По его словам, битва за Кавказ была стратегически важна для обеих воюющих сторон — СССР и Германии. Но дух советских солдат защищавших свою Родину был настолько крепок и силен, что Германия изначально была обречена на провал в этой битве. Боевые соединения Красной армии, состоящие из представителей разных национальностей не на жизнь, а на смерть бились за каждую пядь своей земли.

«Ожесточенные бои шли в Городе воинской славы Малгобеке, здесь проходил главный рубеж битвы за Кавказ. На этой границе враг был остановлен, и немцам пришлось отказаться от дальнейших попыток прорваться к нефтяным промыслам в Чечню и Азербайджан. Сила духа, любовь к Родине и единство наших народов одолели фашистов, которые намного превосходили их в численности, технике и вооружении. И сегодня, в ходе СВО эти качества снова помогают нашим бойцам разрушать планы недругов и успешно защищать свое Отечество», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

«Наш долг — не забывать о своем героическом прошлом и на примере этих мужественных людей воспитывать будущие поколения. Сегодня выходит первая серия документального фильма «Битва за Кавказ: несломленный хребет». Авторы фильма устами молодых девушек и парней, ровесников сражавшихся в этой войне ребят, знакомят зрителей с реальными историями участников битвы», — добавил Глава региона.

Как отмечается на портале «Кавказ Сегодня», документальный фильм «Битва за Кавказ: несломленный хребет» — это дорога в мир тех событий через реальные истории молодых людей, их воспоминания и переживания о войне. И озвучивают эти истории их современные сверстники.

Более миллиона погибших. В истории Великой Отечественной войны битва за Кавказ — одно из самых кровопролитных и переломных событий. За цифрами скрывается столько же трагедий, сломанных судеб солдат и мирных жителей.

Фильм снят командой АНО «Лаборатория общественных проектов» при поддержке Института развития интернета. Финальная серия выйдет в канун 80-й годовщины со дня победы советских войск в битве за Кавказ на видеохостинговой платформе Rutube и во всех социальных сетях информационно-аналитического портала «Кавказ Сегодня».

Напомним, что битва за Кавказ делится на два этапа: наступление немецко-румынских войск (25 июля — 31 декабря 1942) и контрнаступление советских войск (1 января — 9 октября 1943).