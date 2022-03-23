В городе воинской славы Малгобеке стартовала межрегиональная Вахта памяти «Терский рубеж — 2022»

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В городе воинской славы Малгобеке стартовала межрегиональная Вахта памяти «Терский рубеж — 2022», в которой принимают участие поисковые отряды СКФО.

Вахта памяти «Терский рубеж — 2022» пройдет в период с 21 по 30 марта, а также с 16 по 25 мая.

Особенностью данного мероприятия являются поисковые и разведывательные работы в местах боевых сражений в годы Великой Отечественной войны, а также экскурсии по местам боевой славы и уроки мужества для юнармейцев и учащихся общеобразовательных учреждений.

Проект «Вахта памяти «Терский рубеж» поддержан Фондом президентских грантов РО ООД «Поисковое движение России».

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