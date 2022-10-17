В городской детской поликлинике Назрани Ингушетии начался капитальный ремонт

Как сообщили в Минздраве Ингушетии, работы затронули помещения цокольного и первого этажей, уже проделан основной ремонт: обновлены стены, окна, полы, проведена электропроводка и налажена работа отопительной системы.

«Эти перемены радуют, потому что речь идет о комфортных условиях пребывания пациентов в поликлинике. Долгое время вопрос полноценного электроснабжения стоял у нас в поликлинике открытым, и сейчас благодаря данной программе модернизации первичного звена мы закупаем новый мощный генератор для бесперебойной подачи электроэнергии, что, безусловно, решит этот вопрос положительным образом», — отметила главврач ГДП Хадишат Нальгиева.

Напомним, масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.