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В городской детской поликлинике Назрани Ингушетии начался капитальный ремонт

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В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение» в городской детской поликлинике Назрани начался капитальный ремонт.

Как сообщили в Минздраве Ингушетии, работы затронули помещения цокольного и первого этажей, уже проделан основной ремонт: обновлены стены, окна, полы, проведена электропроводка и налажена работа отопительной системы.

«Эти перемены радуют, потому что речь идет о комфортных условиях пребывания пациентов в поликлинике. Долгое время вопрос полноценного электроснабжения стоял у нас в поликлинике открытым, и сейчас благодаря данной программе модернизации первичного звена мы закупаем новый мощный генератор для бесперебойной подачи электроэнергии, что, безусловно, решит этот вопрос положительным образом», — отметила главврач ГДП Хадишат Нальгиева.

Напомним, масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.

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