В городской школе Карабулака Ингушетии открылось первичное отделение «Движения первых»

Чтобы разделить торжество с ребятами, мероприятие посетили почётные гости, в том числе заместитель председателя правительства Ингушетии — министр образования и науки республики Эсет Бокова.

Директор общеобразовательного учреждения Лидия Гомкартиева подписала бумаги о вхождении школы во всероссийское движение и вручила протокол заседания инициативной группы председателю ингушского отделения РДДМ «Движение первых» Марине Албогачиевой.

В торжественной обстановке школьников посвятили в ряды участников движения и вручили ребятам сертификаты. Затем учащимся повязали на шею бело-сине-красные галстуки в цветах российского флага.

«Новое движение поможет развитию творческих и лидерских качеств школьников, навыков коммуникации, креатива и командной работы», — подчеркнула Эсет Бокова.