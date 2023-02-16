В горсовете Назрани вручили благодарственные письма ветеранам-афганцам

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В горсовете Назрани вручили благодарственные письма ингушским ветеранам-афганцам, сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Хочется выразить огромное уважение тем, кто, находясь в горячих точках, добросовестно выполнял свой гражданский долг и оставался верным присяге до конца. В этот день мы низко склоняем головы перед соотечественниками, которые не вернулись с полей сражения», — заявил руководитель РИК «Единой России» Бадрудин Олигов.

Члены парламента республики особо отметили, что ингуши, служившие за пределами Родины, с честью исполнили свой воинский долг и отстояли интересы государства. «Наша совместная задача — сохранить в памяти имя каждого героя», — подчеркнул депутат НС РИ Ибрагим Картоев.

В заключение мероприятия партийцы вручили благодарственные письма от имени секретаря Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» Магомета Тумгоева.
 

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