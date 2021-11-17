В Госдуме одобрили социально значимые поправки «Единой России» ко второму чтению бюджета

В общей сложности по инициативе единороссов государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей.

«Считаю, что ряд поправок, которые подготовила партия «Единая Россия» актуальны как для Республики Ингушетия, так и для других регионов нашей страны. При окончательном формировании бюджета будут учтены предложения, поступившие в народную программу «Единой России». При этом республиканский бюджет традиционно сохранил свою социальную направленность. Расходы на социально-культурную сферу, даже без учета не поступивших федеральных средств уже составят порядка 70%. Предусмотрено финансирование всех социальных вопросов обязательств, касающихся повышения качества жизни граждан», — отметил председатель комитета по бюджету и налогам регионального парламента Магомет-Сали Добриев, сообщает пресс-служба РИК Ингушского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Поправки единороссов касаются ряда программ, в их числе — обеспечение жильем инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. На эти цели предлагается выделить почти 7 млрд рублей.

В сфере здравоохранения «Единая Россия» предлагает выделить дополнительно 2,3 млрд рублей на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных — это позволит к 2030 году выйти на 95% охвата таких пациентов. Кроме того, включить в бюджет допфинансирование на заготовку донорской крови.

Дополнительное финансирование — 3 млрд рублей, по предложению партии, направят и на поддержку молодежной занятости.

В числе предложений «Единой России» — дополнительное финансирование программы комплексного развития сельских территорий. По аналогии с прошлым годом в этом финансирование будет также увеличено — на 4,4 млрд рублей.

Дополнительные средства пойдут и на ремонт региональных дорог. Если сейчас на это предусмотрено 30 млрд рублей ежегодно, то «Единая Россия» предлагает выделять еще 20 млрд.

Не менее важный вопрос — создание спортивной инфраструктуры на селе. Для его решения и выполнения поручения Президента Владимира Путина, которое он дал на Съезде «Единой России», партия и правительство запустят новую программу строительства многофункциональных спортплощадок. Они будут включать в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола и площадку для воркаута. Для выполнения программы будет дополнительно выделено 400 млн рублей ежегодно.

Равные возможности для жителей страны должны быть обеспечены и при предоставлении услуг связи. Дополнительные средства на эти цели — более 7 млрд рублей — позволят стать участниками программы по обеспечению связью 25 тысячам малых населенных пунктов численностью от 100 человек.

Дополнительные средства получат и НКО. Уже с 2022 года финансирование направят на деятельность нескольких общероссийских общественных организаций, до этого не получавших субсидий — «Бессмертный полк России», «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», а также «Российский красный крест».

Напомним, 28 октября фракция «Единой России» поддержала бюджет в первом чтении. Партия работала над проектом документа вместе с кабинетом министров в рамках нулевых чтений. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва Путин поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы народной программы «Единой России». А всем думским фракциям — взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.