В Госдуме предлагают снизить налоговую нагрузку на форелевые рыбхозяйства

Законопроект, внесённый депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ, направлен на снижение финансовой нагрузки на форелевые хозяйства и реализацию политики импортозамещения.

Документ предлагает применить одинаковый подход к налогообложению как морской, так и пресноводной форели, применив к ним налоговую ставку в размере 10 процентов НДС.

В Ингушетии с 2013 года на базе ООО «Обанхи» функционирует цех по инкубации и подращиванию малька радужной форели.

Напомним, в настоящее время налоговое законодательство РФ использует дифференцированный подход при определении ставок налога на НДС в отношении некоторых видов водных биологических ресурсов. При реализации рыбы неценных пород, а также морской форели применяется ставка НДС в размере 10 процентов.