В Госдуму внесен законопроект о правах на жилье вынужденных переселенцев, лишившихся этого статуса

В пояснительной записке отмечается, что после внесения изменений в 2015 году в закон «О вынужденных переселенцах», гражданам, которые получили компенсации, перестали продлевать статус вынужденного переселенца. До этого пунктом 4 статьи 5 закона было определено, что срок действия статуса вынужденного переселенца продлевался при наличии обстоятельств, препятствующих вынужденному переселенцу в обустройстве на новом месте жительства, отмечается в документе.

В результате 519 семей в Ингушетии, лишившихся жилья и состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, утратили статус вынужденных переселенцев и право на оказание государственной поддержки в обеспечении жильем.

«Большинство из указанных семей жилья не имеют и вынуждены проживать в центрах временного размещения в условиях, не пригодных для постоянного проживания. Данная ситуация отрицательно сказывается на социальной обстановке среди граждан Республики Ингушетия и является причиной многочисленных массовых акций протеста, проводимых в защиту прав граждан, которых лишили статуса вынужденного переселенца», — говорится в записке.

При рассмотрении вопроса о продлении статуса вынужденным переселенцам, которые ранее получали компенсации, предлагается сделать исключение для граждан, которые признаны нуждающимися в жилых помещениях.

В случае принятия указанных инициатив, граждане, ранее получившие компенсации, и, тем самым, не воспользовавшиеся другими способами для улучшения своих жилищных условий, смогут восстановить свое право на получение социальной выплаты на приобретение жилых помещений в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации».

На законопроект получен положительный отзыв министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйству России.