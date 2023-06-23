В Гостехнадзоре Минсельхоза Ингушетии обсудили вопросы безопасной эксплуатации аттракционов

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Представители отдела Гостехнадзора Минсельхоза Ингушетии провели семинар-совещание по эксплуатации аттракционов, соблюдению технических требований для обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества людей, охраны окружающей среды.

Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве региона, в мероприятии приняли участие индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие или планирующие эксплуатацию аттракционов на территории республики, а также представители администраций городов и районов, прокуратуры Ингушетии.

Участники встречи обсудили постановку на учет и безопасность в ходе эксплуатации в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов».

В рамках семинара до его участников была доведена информация об актуальных изменениях в законодательстве, регулирующих эксплуатацию аттракционов, а также требования безопасной эксплуатации аттракционов и ответственность за нее.

Также даны разъяснения по разработке, обеспечению и дальнейшей корректировке комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации аттракционов.

В завершение мероприятия присутствующие сошлись во мнении о необходимости взаимодействия в целях обеспечения безопасности посетителей и проведения таких встреч в дальнейшем.

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