В гостинице Ингушетии обнаружили труп мужчины

«В комнате одной из гостиниц в Сунже 22 октября обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти», — рассказал собеседник.

По его словам, мужчина приехал в гости к другу. На здоровье не жаловался.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.