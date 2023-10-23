Криминал

В гостинице Ингушетии обнаружили труп мужчины

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В одной из гостиниц Сунжи обнаружили труп мужчины без признаков насильственной смерти. Тело направлено в морг для проведения экспертизы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«В комнате одной из гостиниц в Сунже 22 октября обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти», — рассказал собеседник.

По его словам, мужчина приехал в гости к другу. На здоровье не жаловался.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.

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