В Государственном колледже искусств Ингушетии прием документов от абитуриентов продлен до 10 сентября

0

В Государственном колледже искусств Ингушетии продлили прием документов от абитуриентов до 10 сентября, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В 2021-2022 учебном году на базе 9-11 классов можно обучаться по следующим специальностям: «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, домра, национальная гармоника, аккордеон, гитара, скрипка, саксофон, флейта, ксилофон), «Актерское искусство», «Вокальное искусство». На специальность «Искусство танца» прием ведется на базе 7-х классов.

Зачисленным студентам выплачивается стипендия на основании действующего положения.

Обращаться по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Висаитова, 51. Телефон для справок: 8-928-090-40-74.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
10 сентября в горной Ингушетии состоится торжественное открытие фестиваля бейсджампинга «Легенды гор»
В Минкультуры Ингушетии рассказали, как получить «Пушкинскую карту»
Новая школа в Ингушетии будет носить имя народного писателя республики Магомет-Саида Плиева
Спасатели подняли флаг Ингушетии на Эльбрус в память о покорительнице вершин Лейле Албогачиевой
Ко Дню знаний огнеборцы провели для школьников Малгобека Ингушетии открытый урок
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом пройдет правовой час
Правительством обеспечено решение XX съезда «Единой России» о единовременных выплатах пенсионерам
Сотрудники заповедника «Эрзи» устроили юным спортсменам экскурсию по горам Ингушетии
Ингушские библиотекари приняли участие во всероссийской акции «Бегущая книга»
Росгвардейцы Ингушетии успешно выступили на ведомственных соревнованиях по самбо
В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 280 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 