В Государственном колледже искусств Ингушетии прием документов от абитуриентов продлен до 10 сентября

В 2021-2022 учебном году на базе 9-11 классов можно обучаться по следующим специальностям: «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, домра, национальная гармоника, аккордеон, гитара, скрипка, саксофон, флейта, ксилофон), «Актерское искусство», «Вокальное искусство». На специальность «Искусство танца» прием ведется на базе 7-х классов.

Зачисленным студентам выплачивается стипендия на основании действующего положения.

Обращаться по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Висаитова, 51. Телефон для справок: 8-928-090-40-74.