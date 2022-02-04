В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии готовятся к персональной выставке Алихана Майриева

По словам собеседника, подготовка к выставке — процесс нелегкий. Сотрудники музея совместно с художником обсуждают концепцию выставки, готовят материалы для каталога.

«В ходе подготовки предстоящей выставки мы побывали в мастерской художника, Алихан Берснакович рассказал о новой работе «Украинцы в высылке в Казахстане встречают депортированную ингушскую семью. 1944-й год», — рассказал представитель музея.