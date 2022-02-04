Выставка

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии готовятся к персональной выставке Алихана Майриева

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии готовятся к проведению персональной выставки талантливого живописца Алихана Майриева, рассказали в пресс-службе учреждения.

По словам собеседника, подготовка к выставке — процесс нелегкий. Сотрудники музея совместно с художником обсуждают концепцию выставки, готовят материалы для каталога.

«В ходе подготовки предстоящей выставки мы побывали в мастерской художника, Алихан Берснакович рассказал о новой работе «Украинцы в высылке в Казахстане встречают депортированную ингушскую семью. 1944-й год», — рассказал представитель музея.

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