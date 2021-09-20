В Государственную Думу впервые за долгое время проходят пять партий

Среди особенностей этой избирательной кампании она выделила «расширение политического разнообразия». «Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий», — сказала глава комиссии, пишет «Российская газета».

Памфилова добавила, что в Госдуме также будут представители трех непарламентских партий.

Согласно информации на табло в инфоцентре ЦИК, после обработки 99,68% протоколов пятипроцентный барьер преодолевают «Единая Россия» — 49,85%, КПРФ — 18,96%, ЛДПР — 7,5%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,44%. Кроме того, по одному мандату в округах выиграли «Родина», Партия Роста и «Гражданская платформа».