Выборы

В Государственную Думу впервые за долгое время проходят пять партий

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В Госдуму VIII созыва проходят пять политических партий, еще три получают по одному мандату в округах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии в понедельник.

Среди особенностей этой избирательной кампании она выделила «расширение политического разнообразия». «Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий», — сказала глава комиссии, пишет «Российская газета».

Памфилова добавила, что в Госдуме также будут представители трех непарламентских партий.

Согласно информации на табло в инфоцентре ЦИК, после обработки 99,68% протоколов пятипроцентный барьер преодолевают «Единая Россия» — 49,85%, КПРФ — 18,96%, ЛДПР — 7,5%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,44%. Кроме того, по одному мандату в округах выиграли «Родина», Партия Роста и «Гражданская платформа».

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