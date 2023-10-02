В госуниверситете Ингушетии состоялись тренинги предпринимательских компетенций

В ходе тренинга студенты примерили на себя роль технологических предпринимателей и воссоздали все этапы их деятельности. Для начала они разработали инновационный проект, соответствующий стратегическим требованиям, вывели его на рынок для анализа востребованности и представили потенциальным инвесторам.

Вся эта бизнес-симуляция проходила под руководством опытных наставников, а именно бизнес-тренера Анны Ишкиняевой, топ-трекера Анастасии Шоломовой и предпринимателя Александра Романова.

Отметим, что данное мероприятие проходило в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», основная цель которого вовлечение студентов в предпринимательскую среду.