В Грозном проходит выставка «Малгобекская оборонительная операция»

Отмечается, что мероприятие состоялось при поддержке министерства просвещения России, в рамках реализации проекта «Образование» и историко-просветительского выставочного проекта «Южный рубеж», посвященного 80-летию Битвы за Кавказ.

Значимость данной победы отмечена на государственном уровне Президентом Владимиром Путиным, подписавшим федеральный закон, согласно которому установлен День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 1943 года, отмечаемый 9 октября.

Гостям мероприятия рассказали о героических участниках Малгобекской оборонительной операции, память о которых бережно хранится в музее боевой и трудовой славы имени Башира Чербижева.

В музее установлены стенды, где представлены фотоиллюстрации и сопроводительные тексты, рассказывающие о боевых действиях, проходивших на территории города Малгобека осенью 1942 года. На них отображена информация о тружениках тыла, которые помогали фронту, рыли окопы, противотанковые рвы, работали на нефтяных промыслах, добывая нефть для снабжения фронта.

Часть стендов рассказывает о защитниках города воинской славы. Два посвящены летчицам 46-го ночного бомбардировочного авиационного полка, также известного как «ночные ведьмы». Уникальность полка в том, что он полностью состоял из молодых женщин и оставался таким до полного его расформирования в 1946 году.

Еще один стенд посвящен современному Малгобеку, на нем изображены памятники и братские захоронения города, фотографии вручения грамоты о присвоении почетного звания России «Город воинской славы».