МВД

В ГУ МВД по СКФО призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях

0

В главном управлении МВД России по СКФО призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях.

В сети Интернет распространяются призывы к проведению несанкционированных публичных мероприятий в субъектах России. Органы внутренних дел Северокавказского региона контролируют обстановку на территории округа и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка, говорится в обращении.

«Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих детей, родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность», — отмечается в релизе ГУ МВД по СКФО.

Подчеркивается, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудник администрации Главы и правительства Ингушетии провел встречу с молодежью на тему коррупции
В Ингушском музее краеведения пройдет выставка к 100-летию Александра Зиновьева
Министр культуры Ингушетии посетила репетицию программы для XII Фестиваля культуры и спорта народов Юга России
Дополнительный авиарейс запустят между Ингушетией и Самарой
Заявки на всероссийский конкурс «СМИротворец» принимаются до 1 октября
В Ингушетии определились победители I этапа конкурса «Народный участковый-2022»
В Назрани Ингушетии по всему городу будут отремонтировано около 40 улиц
В России ускорят процедуру изъятия неиспользуемых земли сельхозназначения
В Малгобекском районе Ингушетии провели рейды по проверке санитарного состояния сел
В Карабулаке Ингушетии обсудили ряд вопросов, волнующих русскоязычных жителей города
Глава Ингушетии: Путин четко обозначил насколько важно нам правильно понимать ситуацию

Главное

Яндекс.Метрика

 