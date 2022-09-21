В ГУ МВД по СКФО призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях

В сети Интернет распространяются призывы к проведению несанкционированных публичных мероприятий в субъектах России. Органы внутренних дел Северокавказского региона контролируют обстановку на территории округа и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка, говорится в обращении.

«Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих детей, родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность», — отмечается в релизе ГУ МВД по СКФО.

Подчеркивается, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.