В Херсонскую и Харьковскую области власти Ингушетии отправили 25 тонн гуманитарной помощи

На этот раз фуры доставят в Харьковскую и Херсонскую области порядка 25 тонн предметов личной гигиены и самых необходимых продуктов питания: мясо, тушенку, чай, яблоки, воду, колбасные изделия.

«Это востребованные и полезные для здоровья продукты. Ситуация бывает разная, не всегда получается вовремя подвезти продукты, и будет лучше, если у солдат будет продовольственный запас. Бойцы выполняют там сложные задачи по защите целостности нашего государства, рискуют своими жизнями, и важно, чтобы они чувствовали нашу поддержку», — цитирует руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, ранее из Ингушетии направлено 150 тонн гуманитарного груза для военнослужащих и беженцев из ЛДНР.