В хищении более 3 млн рублей подозревается директор строительной фирмы в Ингушетии
Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на строительство Дома культуры в селе Чемульга в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии
«В период с июля по декабрь 2019 года 41-летний генеральный директор частной строительной фирмы похитил денежные средства на сумму свыше 3 миллионов 240 тыс. рублей, выделенные на строительство Дома культуры в сельском поселении Чемульга», — говорится в сообщении.
Отмечается, что хищение осуществлено путём завышения объёмов выполненных работ и внесения заведомо искажённых сведений в отчетную документацию при выполнении строительных работ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).