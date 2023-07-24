Мошенничество

В хищении гранта на 2 млн рублей подозревается представитель КФХ в Ингушетии

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Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности МВД по Ингушетии окончено расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего местного жителя в мошенничестве при расходовании гранта.

Отмечается, что в 2018 году мужчина, являясь представителем по доверенности одного из КФХ, подал заявку на получение финансовой помощи в Минсельхоз республики, представив бизнес-план и иные документы на строительство молочно-товарной фермы на 100 дойных коров. Заявка была одобрена, после подписания соглашения на лицевой счет предприятия были перечислены денежные средства в размере 2 млн рублей.

Для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, фигурант заключил фиктивные договоры о покупке дойных коров, стройматериалов, сельхозтехники со своими знакомыми и родственниками. Затем он представил договоры в региональное казначейство для санкционирования расходов, после чего на расчетные счета «продавцов» было перечислено 1 млн 999 тыс. 900 рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России. Он признал свою вину и добровольно вернул государству в счет возмещения ущерба 50 тыс. рублей. Судом по ходатайству следователя наложен арест на его имущество на общую сумму 1 млн 980 тыс. рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Магасский районный суд, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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