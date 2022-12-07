В ходе акции «Все для победы» в Ингушетии собрали более 152 тыс. рублей

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В ходе акции Общероссийского народного фронта «Все для победы», которая прошла в Ингушетии с участием юнармейцев, было собрано 152 тыс. 500 рублей.

Денежные средства были собраны жителями республики на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

«Также были собраны посылки с необходимыми на передовой вещами, которые юнармейцы доставили в региональное отделение Народного фронта. В ближайшее время они отправятся по назначению», — рассказала начальник регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева.

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