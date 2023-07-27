В ходе ночного рейда Госавтоинспекторы Ингушетии выявили более 50 правонарушений
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Заслон» в городе Назрани с 22 часов 25 июля до 02.00 мск 26 июля правоохранители выявили 54 административных правонарушения, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
Недобросовестные участники дорожного движения привлечены к ответственности за такие нарушения: тонировка, подложные номера, отсутствие регистрации ТС, проезд на запрещающий сигнал светофора, отсутствие водительского удостоверения, страховки и другие.
В силовом ведомстве напомнили водителям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призвали их быть предельно внимательными на дороге.