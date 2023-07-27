Рейд

В ходе ночного рейда Госавтоинспекторы Ингушетии выявили более 50 правонарушений

0

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Заслон» в городе Назрани с 22 часов 25 июля до 02.00 мск 26 июля правоохранители выявили 54 административных правонарушения, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Недобросовестные участники дорожного движения привлечены к ответственности за такие нарушения: тонировка, подложные номера, отсутствие регистрации ТС, проезд на запрещающий сигнал светофора, отсутствие водительского удостоверения, страховки и другие.

В силовом ведомстве напомнили водителям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призвали их быть предельно внимательными на дороге.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии прошел очередной этап Всероссийского марафона «Сила России»
В парке-музее «Этномир» в Подмосковье планируется открытие этнодвора Ингушетии
Народный фронт Ингушетии передаст беспилотник в ДНР
В Малгобеке Ингушетии началось благоустройство очередной улицы
В парламенте Ингушетии обсудили актуальные вопросы земельных отношений
Проблема самозахватов земельных участков стала серьезным вызовом для властей Сунженского района Ингушетии
Автомобиль Volkswagen изъяли судебные приставы Ингушетии у должника
В филиале фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии проведут прием участников СВО и их семей
Прокуратура Ингушетии подвела итоги работы за 6 месяцев текущего года
Власти Ингушетии намерены реанимировать ГУП «Кавдоломит»
В селах Долаково и Кантышево Ингушетии на сутки отключат газ

Главное

Яндекс.Метрика

 