В ходе операции «Мак-2022» в Ингушетии изъято около 5 кг наркотиков

Всего изъято из незаконного оборота 4 958,85 грамма наркотических средств и сильнодействующих веществ, в том числе 803,04 грамма героина и мефедрона, 3 357,21 грамма марихуаны и 839,52 грамма «лирики», «прегабалина», «тропикамида» и «трамадола».

Выявлено 64 преступления, предусмотренных статьями 228 и 234 УК России, и 99 административных правонарушений (статьи 6.8 и 6.9 КоАП) в сфере незаконного оборота наркотиков.

Всего правоохранителями совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по республике при содействии органов местного самоуправления выявлено и уничтожено 48 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, общей площадью 5 460 квадратных метров. Мак и конопля скошены и сожжены.