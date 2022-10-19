Наркотики

В ходе операции «Мак-2022» в Ингушетии изъято около 5 кг наркотиков

0

На территории Ингушетии завершилось проведение региональной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2022», сообщает пресс-служба МВД по региону.

Всего изъято из незаконного оборота 4 958,85 грамма наркотических средств и сильнодействующих веществ, в том числе 803,04 грамма героина и мефедрона, 3 357,21 грамма марихуаны и 839,52 грамма «лирики», «прегабалина», «тропикамида» и «трамадола».

Выявлено 64 преступления, предусмотренных статьями 228 и 234 УК России, и 99 административных правонарушений (статьи 6.8 и 6.9 КоАП) в сфере незаконного оборота наркотиков.

Всего правоохранителями совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по республике при содействии органов местного самоуправления выявлено и уничтожено 48 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, общей площадью 5 460 квадратных метров. Мак и конопля скошены и сожжены.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Не менее 195 тыс. рублей в месяц будут получать мобилизованные
В Ингушетии с помощью беспилотника мониторят паводкоопасные участки на реках
Боеприпас разрывного действия обнаружили в домовладении жителя Ингушетии
Семьям правоохранителей Ингушетии оказали помощь в приобретении жилья
Школьникам села Алкун Ингушетии рассказали о разгроме наполеоновской армии под Лейпцигом
В Ингушском госуниверситете прошли соревнования по волейболу среди девушек
В Ингушском НИИ гуманитарных наук прошла конференция к 85-летию со дня рождения ученого Ибрагима Дахкильгова
В столице Ингушетии пройдет вечер памяти к 30-летию трагических событий осени 1992 года
Ингушские школьники приняли участие в благоустройстве башенного комплекса в горах
Двух иностранцев-наркокурьеров будут судить в Ингушетии
Педагоги Ингушетии поддерживают проект «Книга автобиографий учителей ФКР»

Главное

Яндекс.Метрика

 