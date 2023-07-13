Рейд

В ходе рейда судебные приставы и госавтоинспекторы взыскали 157 тыс. рублей штрафов

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В ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников УГИБДД МВД по Ингушетии взыскано 157 тыс. рублей и арестована одна машина. 

С помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» из общего потока машин организаторы рейдового мероприятия выявили автовладельцев, у которых долги по различным категориям исполнительных производств, находящихся на исполнении в территориальном управлении ФССП России.

«Указанная выше сумма взыскана на месте, основную ее часть составили административные штрафы в пользу Госавтоинспекции, а также налоговые платежи и исполнительские сборы. Кроме того, арестован автомобиль Lada на сумму кредита в размере свыше 400 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе УФССП по региону.

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