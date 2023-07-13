В ходе рейда судебные приставы и госавтоинспекторы взыскали 157 тыс. рублей штрафов

С помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» из общего потока машин организаторы рейдового мероприятия выявили автовладельцев, у которых долги по различным категориям исполнительных производств, находящихся на исполнении в территориальном управлении ФССП России.

«Указанная выше сумма взыскана на месте, основную ее часть составили административные штрафы в пользу Госавтоинспекции, а также налоговые платежи и исполнительские сборы. Кроме того, арестован автомобиль Lada на сумму кредита в размере свыше 400 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе УФССП по региону.