В ходе вечернего рейда в столице Ингушетии госавтоинспекторы выявили 60 правонарушений

Водители привлечены к ответственности за отсутствие прав, страховки, тонировку, неуплату штрафов, использование ТС с нечитаемыми или нестандартными номерами, а также по другим статьям КоАП России.

Кроме того, полицейскими выявлен факт управления автомобилем лицом, имеющим признаки опьянения, ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК России.