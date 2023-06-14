В ходе вечернего рейда в столице Ингушетии госавтоинспекторы выявили 60 правонарушений
В ходе вечернего рейдового мероприятия «Заслон» в столице Ингушетии госавтоинспекторы совместно с сотрудниками ВОГ МВД России в республике выявили 60 административных правонарушений.
Водители привлечены к ответственности за отсутствие прав, страховки, тонировку, неуплату штрафов, использование ТС с нечитаемыми или нестандартными номерами, а также по другим статьям КоАП России.
Кроме того, полицейскими выявлен факт управления автомобилем лицом, имеющим признаки опьянения, ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК России.