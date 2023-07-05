В хозяйствах Ингушетии стартовала уборочная кампания

Как сообщили в аграрном ведомстве региона, комбайны и другая уборочная техника вышли на поля ГУП «Беркат». Здесь предстоит убрать озимые культуры на площади 350 гектаров. Начальник отдела по контролю за деятельностью ГУПов Минсельхоза Ингушетии Дауд Бекбузаров отметил, что в этом году в хозяйстве ожидается неплохой урожай.

«Сейчас в хозяйстве убирают озимый ячмень при средней урожайности 32 ц/га. Также созрела озимая пшеница, которая занимает площадь 250 га, ожидаемая средняя урожайность — до 35 ц/га. Уборочная кампания проходит в штатном режиме. Хозяйства обеспечены всей необходимой техникой, горюче-смазочными материалами, для рабочих организовано горячее питание», — подчеркнул Бекбузаров.

По словам директора предприятия Руслана Богатырева, уборочная страда — это очень ответственный этап в жизни аграриев, практически подведение итогов всей работы, проделанной на протяжении почти года.

«У нас полным ходом идет уборка озимого ячменя на площади 100 га, потом на очереди озимая пшеница — 250 гектаров. Параллельно мы ведем скирдование соломы и заготовку грубых кормов. Думаю, если погода не подведет, дней за 10 мы полностью завершим уборку озимых культур», — заключил руководитель ГУП «Беркат».