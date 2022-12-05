В I квартале 2023 года Ингушетия дополнительно получит 19 школьных автобусов и машин скорой помощи

Распоряжение об их распределении по субъектам подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабинета министров, Ингушетии будет выделено 10 школьных автобусов и 9 карет скорой помощи.

«Автомобили необходимо закупить до конца текущего года и уже в I квартале следующего — доставить их в регионы», — отметил Мишустин на заседании правительства 10 ноября.

Из федерального бюджета на эти цели дополнительно выделено 7,2 млрд рублей, из которых на закупку школьных автобусов пойдет 3 млрд рублей. Это позволит приобрести более 1,1 тыс. новых машин. Большинство автобусов будет направлено в сельские районы, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы.

Другая часть средств — 4,2 млрд рублей — предусмотрена на закупку автомобилей скорой помощи. На эти деньги будет приобретено 937 машин для сельских поселений, в том числе поселков городского типа и малых городов страны, что повысит доступность медицинской помощи для их жителей.

Обновить парк школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в течение 2021–2024 годов Правительству поручил Президент по итогам Послания Федеральному Собранию в 2021 году. При этом за счет средств федерального бюджета должно быть закуплено не менее 4 тыс. новых автобусов ежегодно и не менее 5 тыс. машин скорой помощи для сельских поселений в 2021–2023 годах. Вся техника должна быть российского производства.