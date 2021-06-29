В I квартале с использованием платежных карт в Ингушетии совершено 2,3 млн операций на сумму 1,4 млрд руб.

Росту безналичных платежей способствует и активное наращивание в городах и муниципалитетах инфраструктуры по приему платежных карт. По данным на 1 апреля в регионе функционирует около 1200 устройств, за год их количество выросло на 9,6%, сообщили газете «Ингушетия» в отделении-НБ республики.

«За последние два года в республике значительно выросло количество оборудования для приема банковских карт, что заметно облегчает проведение безналичных операций. Так, безналичная оплата стала доступна в 43 окнах МФЦ региона, в общественном транспорте оборудовано электронными терминалами 15 автобусов. В этом немалая заслуга и регионального проекта Банка России, направленного на повышение доступности финансовых услуг и увеличение доли безналичных платежей», — сказал руководитель отделения-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

По его словам, благодаря активной позиции региональных властей в его реализации, удается обеспечивать качественный и равный доступ к финансовым услугам для всех жителей республики, независимо от того, в каком населенном пункте они проживают.

Отмечается также, что на 1 апреля текущего года количество выпущенных в регионе платежных карт составило свыше 362 тыс. единиц, увеличившись за год на 11%. Удельный вес платежных карт «Мир» составил 62,2% от их общего количества.