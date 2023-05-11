В I квартале в Ингушетии изъяты три поддельные денежные купюры номиналом 5 тыс. рублей

«Банкноты Банка России обладают набором защитных признаков, которые может проверить любой человек даже без использования специальной техники. На просвет можно увидеть защитную нить, водяной знак, микроперфорацию, рельефные надписи и метки для людей с ослабленным зрением, которые «читаются» на ощупь, скрытые изображения определяются при изменении угла зрения. Чтобы убедиться в подлинности банкноты, нужно проверить не менее трех защитных признаков», — подчеркнул заместитель управляющего отделением Банка России по Ингушетии Ярослав Чулков.

Самостоятельно отличить подлинную купюру от подделки поможет и мобильное приложение «Банкноты Банка России». Оно подскажет, на какие защитные признаки необходимо обратить внимание. Приложение содержит информацию обо всех российских банкнотах, находящихся в обращении.

«Если банкнота вызывает у вас подозрение, не пытайтесь расплатиться этой купюрой. За изготовление, хранение или сбыт поддельных денежных знаков предусмотрена уголовная ответственность. Сдайте банкноту на бесплатную экспертизу в любой коммерческий банк. Если она окажется подлинной, деньги вернут владельцу. Если купюру признают поддельной, ее передадут в органы внутренних дел», — подчеркнули в отделении Банка России по республике.