В I квартале в Ингушетии на 6% выросла раскрываемость преступлений

По его словам, за январь-март в регионе на 60% снизилось количество зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, почти на 6% — число мошенничеств и на 10% — краж. Более чем на 6% выросла раскрываемость преступлений, при этом по тяжким и особо тяжким преступлениям увеличение составляет 11%, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Коробкин заслушал руководителей служб и подразделений. По каждому докладу им задавались уточняющие вопросы, ответственным руководителям ставились задачи и определялись конкретные сроки их выполнения.

«Сегодня мы находимся в условиях, когда внешняя и внутренняя ситуация для нашей страны остается напряженной. Поэтому, выполняя возложенные на органы внутренних дел задачи, нам необходимо действовать максимально четко, оперативно и грамотно. Только общими усилиями, подойдя к работе с инициативой и усердием, мы сможем достичь желаемых результатов», — подчеркнул министр.

Он обозначил приоритетные задачи, среди которых — противодействие активизировавшемуся бандитскому подполью, незаконному обороту огнестрельного оружия, сокращение аварийности на дорогах, защита бюджетных средств, реализуемых в рамках нацпроектов, активное противодействие незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, раскрытии преступлений «прошлых лет» и совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Коробкин выразил признательность Главе Ингушетии и органам власти республики, а также руководителям силового блока региона, в тесном взаимодействии с которыми решались важнейшие служебные задачи.