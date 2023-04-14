В III региональном конкурсе на лучшее подсобное хозяйство примут участие и цветоводы Ингушетии

«Помимо того, что на своих приусадебных участках люди выращивают овощи, ягоды, фрукты, многие отдают предпочтение разведению цветов. Считаю, что это направление не должно оставаться без внимания. Поэтому в текущем году мы расширим направления нашего конкурса, и цветоводы смогут стать равноправными участниками», — отметил Калиматов.

Глава напомнил, что предки ингушей поддерживали естественный баланс плодородной почвы всеми способами и питались экологически чистыми продуктами. Ни один участок земли не оставался без посева, и это считалось самым большим богатством.

О старте конкурса будет сообщено позже, пока правительством разрабатывается его положение.

Напомним, что за два года в мероприятии приняли участие более 500 жителей из различных населенных пунктов республики. Число желающих побороться за призовое место только увеличивается.

Руководитель субъекта призвал жителей активно заниматься личными подсобными хозяйствами. «Выращенные на органических материалах продукты гораздо вкуснее и полезнее тех, которые получаются путем применения химических удобрений и пестицидов. Надеюсь, мы сможем свести к минимуму вмешательство человека в естественное развитие растений и животных хотя бы на своих приусадебных участках», — подчеркнул Калиматов.

Отметим, что в 2021 году победителем конкурса стала семья Пидиевых из села Даттых, выиграв 1 млн. рублей. В прошлом году первое призовое место поделили между собой две семьи: Калиматовы и Гагиевы.