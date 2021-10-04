В ИнгГУ обсудили роль и место образования в исторических судьбах ингушского народа в XX веке

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Ингушское региональное отделение Российского общества «Знание» совместно с историческим факультетом и научно-исследовательским сектором ИнгГУ провели круглый стол «Роль и место образования в исторических судьбах ингушского народа в XX веке», сообщила пресс-служба университета.

Участниками круглого стола стали преподаватели исторического факультета ИнгГУ Тимур Матиев, Марем Долгиева, Зарета Дзуматова и Мадина Катиева, а также студенты и молодые ученые. Они обсудили роль первых ингушских просветителей в развитии образования среди ингушей в XX в., ликвидацию безграмотности в Ингушской автономной области и др. В ходе оживленной дискуссии были также затронуты проблемы образования в современном ингушском обществе.

Участники мероприятия поддержали предложения по дальнейшей научно-исследовательской деятельности по основной теме круглого стола.

Также в ходе мероприятия работала выставка, посвященная истории просвещения в Ингушетии, организованная сотрудниками научной библиотеки Ингушского государственного университета.

Комментарии 1

Алисхан 4 октября, 2021 - 10:16
Как говорил царский офицер Ибрагим, Главное не высшее образование,а высшее соображение.

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