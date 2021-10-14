В ИнгНИИ гуманитарных наук подвели итоги научной деятельности за третий квартал текущего года

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В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева подвели итоги научной и научно-организационной деятельности за третий квартал текущего года, сообщила пресс-служба учреждения.

С отчётами на заседании ученого совета выступили заведующие отделов ИнгНИИ. В повестку заседания также были включены вопросы о публикации материалов международной научной конференции «Культура и история народов Кавказа: вчера, сегодня, завтра», посвященной 95-летию создания ИнгНИИ и монографии «Г1алг1ай кицаш».

Также на заседании были подведены итоги межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы сохранения родного языка в языковой политике региона», которая недавно прошла в Ингушетии.

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