В ИнгНИИ гуманитарных наук состоялся семинар, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры

Сотрудники отдела ингушского языка подготовили тематические доклады по славянской и ингушской письменности. С глубоким анализом функционирования славянского русского языка в ингушской среде выступила ведущий научный сотрудник, доктор филологических наук Лилия Тариева. Детальный экскурс в историю появления славянской письменности представила старший научный сотрудник Фариза Илиева. Роль славянской письменности в становлении современного ингушского письменного языка осветила старший научный сотрудник Фатима Костоева.

В работе семинара также принял участие ведущий научный сотрудник отдела этнологии Руслан Сагов с докладом на тему «К вопросу письменности ингушского языка и состояния родной речи», в котором высветил основные проблемы ингушского языка.

Доклады вызвали большой интерес у аудитории, о чем свидетельствовали вопросы присутствующих, незапланированные выступления и оживленный обмен мнениями коллег.