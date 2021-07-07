В ИнгНИИ принимаются заявки на участие в научной конференции «Культура и история народов Кавказа: вчера, сегодня, завтра»

В рамках конференции планируется работа по направлениям «Языки и литература народов Кавказа», «Проблемы истории народов Кавказа», «Фольклористика», «Антропология, этнология и этнография народов Кавказа».

К началу научного мероприятия организационный комитет за свой счет планирует издать сборник материалов, которые выберет редколлегия. Проезд и размещение участников конференции осуществляется за счет командирующей стороны. Допускается заочное участие. Возможно проведение конференции в режиме онлайн.

Заявки на участие и статьи принимаются до 2 августа 2021 г.