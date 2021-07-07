Конференция

В ИнгНИИ принимаются заявки на участие в научной конференции «Культура и история народов Кавказа: вчера, сегодня, завтра»

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В столице Ингушетии Магасе 12 октября 2021 года состоится международная научная конференция «Культура и история народов Кавказа: вчера, сегодня, завтра». Как сообщила пресс-служба Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, мероприятие посвящено 95-летию ИнгНИИ, которое отмечается в текущем году.

В рамках конференции планируется работа по направлениям «Языки и литература народов Кавказа», «Проблемы истории народов Кавказа», «Фольклористика», «Антропология, этнология и этнография народов Кавказа».

К началу научного мероприятия организационный комитет за свой счет планирует издать сборник материалов, которые выберет редколлегия. Проезд и размещение участников конференции осуществляется за счет командирующей стороны. Допускается заочное участие. Возможно проведение конференции в режиме онлайн.

Заявки на участие и статьи принимаются до 2 августа 2021 г.

Подробности на сайте.

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