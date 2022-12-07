В ИнгНИИ прошел круглый стол «Этнокультурные традиции ингушей в Казахстане и Киргизии»

Круглый стол прошел в режиме онлайн-конференции на платформе Webinar. ru. Мероприятие было организовано отделом социально-политических исследований совместно с отделом ингушской этнологии. Ведущая мероприятия — заведующая отделом ингушской этнологии, кандидат политических наук Лейла Арапханова. В мероприятии приняли участие сотрудники института и представители ингушской диаспоры в Казахстане.

На мероприятии были заслушаны доклады Лейлы Арапхановой, академика Национальной академии наук Республики Казахстан Султана Оздоева, члена Ассамблеи народа Казахстана Салмана Героева, представителя Акмолинского областного чечено-ингушского общества «Вайнах» ( Астана) Танзилы Хашиевой, художественного руководителя ансамбля «Вайнах» (Астана) Ханифы Мациевой, преподавателя ингушского языка Дома дружбы Карагандинской области Марьям Казбековой, режиссера Марии Абадиевой, руководителя клуба девушек «Сув» (Кокшетау) Розы Гатагажевой.

Выступающие обсудили проблемы и поделились опытом сохранения ингушского языка, национальных традиций и обычаев и выразили надежду, что форум станет значительным шагом для научно-образовательного и культурного взаимодействия, а также для дальнейшего сотрудничества.