Семинар

В ИнгНИИ прошел научный семинар «Архаичное музыкально-песенное творчество ингушского народа»

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В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева состоялся научный семинар «Архаичное музыкально-песенное творчество ингушского народа», сообщила пресс-служба учреждения.

В качестве гостей на мероприятии присутствовали депутат Народного собрания РИ Курейш Цороев, архивист и публицист Берснако Газиков, член Союза писателей Ингушетии и России Дауд Хамхоев, член Союза композиторов Ингушетии и России Александр Чередниченко, этнограф Султан Мерешков.

В рамках семинара Султан Мерешков представил доклад «Ингушский танец: к истории вопроса», посвященный особенностям танцевальной культуры ингушей в прошлом и тонкостям танцевального этикета.

Также с докладом «Ингушские героико-эпические песни» выступил завотделом ингушского фольклора и литературы ИнгНИИ Магометбашир Матиев, «Историю кавказской гармони» осветила ученый секретарь ИнгНИИ Лемка Агиева, о старинных ингушских инструментах и этапах их изучения рассказала научный сотрудник сектора историко-культурного наследия Танзила Дзаурова.

Семинар сопровождался выставкой ингушских музыкальных инструментов ХIХ — начала ХХ вв., на которой были представлены оригиналы и репродукции ингушских щипковых и смычковых музыкальных инструментов, а также фотографии ингушских музыкантов — исполнителей.

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