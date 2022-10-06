В ИнгНИИ прошел научный семинар «Архаичное музыкально-песенное творчество ингушского народа»

В качестве гостей на мероприятии присутствовали депутат Народного собрания РИ Курейш Цороев, архивист и публицист Берснако Газиков, член Союза писателей Ингушетии и России Дауд Хамхоев, член Союза композиторов Ингушетии и России Александр Чередниченко, этнограф Султан Мерешков.

В рамках семинара Султан Мерешков представил доклад «Ингушский танец: к истории вопроса», посвященный особенностям танцевальной культуры ингушей в прошлом и тонкостям танцевального этикета.

Также с докладом «Ингушские героико-эпические песни» выступил завотделом ингушского фольклора и литературы ИнгНИИ Магометбашир Матиев, «Историю кавказской гармони» осветила ученый секретарь ИнгНИИ Лемка Агиева, о старинных ингушских инструментах и этапах их изучения рассказала научный сотрудник сектора историко-культурного наследия Танзила Дзаурова.

Семинар сопровождался выставкой ингушских музыкальных инструментов ХIХ — начала ХХ вв., на которой были представлены оригиналы и репродукции ингушских щипковых и смычковых музыкальных инструментов, а также фотографии ингушских музыкантов — исполнителей.