В ИнгНИИ прошел семинар «Женщины в общественной и политической жизни Ингушетии в XX столетии»

Семинар был проведен советом молодых ученых ИнгНИИ.

«Увеличение представительства женщин во всех сферах общественной жизни стало одной из характерных особенностей XX столетия. Первые шаги в этом направлении в Ингушетии были предприняты в послереволюционный период. Ингушские женщины стали активно участвовать в научной, образовательной, культурной сферах. Важнейшие события в процессе исторического развития Ингушетии происходили в рассматриваемый период с активным участием женщин, что обуславливает научный интерес к данной теме», — рассказал собеседник.

В рамках научного семинара с докладом «Положение женщины в ингушском обществе» выступила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела ингушской этнологии, председатель совета молодых ученых ИнгНИИ Лиана Евлоева.

О жизни и деятельности Джанет Ярычевны Зязиковой рассказала старший научный сотрудник отдела истории Ингушетии Зарета Дзуматова. Магистрант первого года обучения, ассистент кафедры «История» ИнгГУ Илез Тибоев подготовил доклад «Их судьбы как история планеты».

По итогам семинара было принято решение обратиться в межведомственную топонимическую комиссию при правительстве Ингушетии с предложением назвать одну из улиц сельского поселения Барсуки в честь Джанет Ярычевны Зязиковой.