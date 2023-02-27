МЧС

В Ингушетии 1 марта 2023 года будет проведена комплексная проверка системы оповещения населения

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В Ингушетии 1 марта 2023 года будет проведена комплексная проверка системы оповещения населения с использованием соответствующих технических средств, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«В этот день планируется запустить оконечные средства оповещения и на минуту заместить эфирное телерадиовещание», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Представители МЧС просят жителей Ингушетии сохранять спокойствие в период проверки указанных систем оповещения. Следует помнить, что данный запуск средств оповещения является тестовым и производится в рамках проверки готовности системы оповещения к реагированию на возникновение реальных чрезвычайных ситуаций.

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