В Ингушетии 10 тыс. детей получили подарки от благотворительного фонда «САФМАР»

«В дополнение к продуктовым наборам, в начале недели переданным малоимущим семьям, проживающим в разных населенных пунктах республики, фонд направил 10 тысяч сладких подарков воспитанникам детских садов, ученикам сельских школ и одаренным детям. В числе получателей подарков — гимназия «Марем», Горский кадетский корпус и ряд других образовательных учреждений», — сказал собеседник издания.

Особые подарки фонд «САФМАР» подготовил для детей с ограниченными возможностями здоровья из различных районов Ингушетии. Для детей, столкнувшихся с серьезными заболеваниями, будет приобретено специальное лечебное питание. Все дети имеют тяжелые диагнозы, такие как ДЦП, аутизм, эпилепсия и другие. Приобретение специализированного питания станет для них незаменимой поддержкой и приятным дополнением к празднованию Ураза-Байрам (Мархаш).

По словам представителя пресс-службы, забота о подрастающем поколении, укрепление традиционных ценностей и бережное сохранение богатого духовного наследия России занимают важное место в благотворительной деятельности фонда «САФМАР», основанного бизнесменом и меценатом Михаилом Гуцериевым.

«Ежегодно фонд реализует широкий спектр программ, направленных на возрождение культурных традиций народов России и духовное просвещение», — отметил собеседник.

Как сообщалось ранее, власти Ингушетии по инициативе Махмуд-Али Калиматова раздадут порядка 3,5 тыс. продуктовых наборов малообеспеченным людям, а также семьям участников СВО.