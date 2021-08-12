В Ингушетии 105 специалистов повысят квалификацию в рамках проекта «Творческие люди»

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В рамках регионального проекта «Творческие люди» национальной программы «Культура» в 2021 году в Ингушетии повысят квалификацию 105 специалистов в области культуры, из них 59 человек уже завершили обучение, сообщили в пресс-службе регионального Минкультуры.

По словам собеседника, мероприятие будет длиться до ноября 2021 года. По завершении обучения все работники учреждений культуры получат аттестаты о прохождении учебы.

Как рассказали в министерстве, в текущем году в рамках реализации на территории Ингушетии национального проекта «Культура» реализуются еще два мероприятия. Это капитальный ремонт детской школы искусств в Назрани, который планируется завершить в этом году. Кроме того, продолжается капитальный ремонт здания Ингушского государственного театра юного зрителя, являющегося переходящим объектом. Техническая готовность объекта составляет около 81%. Отклонений от графика проведения работ нет, работы в ТЮЗе будут завершены в установленные соглашением сроки в декабре 2021 г.

Также в текущем году реализуются мероприятия по предоставлению субсидий на поддержку отрасли культуры, в том числе на государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений и государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры. Планируется поддержать, как лучшее учреждение культуры в сельской местности, Дом культуры сельского поселения Мужичи и трех работников лучших учреждений сельской местности.

Лимиты средств субсидий на текущий год доведены до муниципальных районов и начата работа по заключению соглашений в электронном бюджете. Освоить средства планируется до конца 2021 года.

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