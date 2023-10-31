В Ингушетии 12 декабря пройдет конференция регионального отделения «Движения первых»

Отмечается, что мероприятие пройдет по направлениям: «Современные подходы и практики», «Роль педагога и активиста в развитии Движения», «Проекты и инициативы Движения: опыт и результаты», «Групповые и панельные дискуссии: вопросы и ответы, формирование плана мероприятий на следующий год».

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи республики, в рамках конференции состоятся обсуждения и обмен опытом в вопросах развития направлений «Движения первых» в регионе, дальнейшего формирования и выявления активностей среди детей и молодежи, а также педагогов и наставников.

Напомним, для участия в конференции необходимо быть зарегистрированным на сайте «будьвдвижении. рф», создать заявку на участие в разделе «Активности» (https://xn—d1axz. xn—p1ai/competition/5368), быть подписанным на реготделение в «ВКонтакте» (https://vk. com/mypervie06) и «Телеграм». Срок подачи заявки до 5 декабря, возраст — от 14 до 35 лет.

«Движение первых» было создано 14 июля 2022 года по инициативе руководства России для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей», — рассказали организаторы мероприятия.