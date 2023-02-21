Энергоснабжение

В Ингушетии 120 трансформаторных подстанций отремонтируют в 2023 году

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«Россети Северный Кавказ» в текущем году проведут в Ингушетия ремонт 120 трансформаторных подстанций классом напряжения 0,4-10 кВ.

Комплекс мероприятий предусмотрен Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, сообщает пресс-служба компании.

К зиме подготовят энергообъекты, питающие бытовых и промышленных потребителей, социально значимые учреждения — больницы, школы, детские сады, насосные станции.

Работы по повышению надежности электроснабжения потребителей выполнят во всех четырех районах республики — Джейрахском, Сунженском, Назрановском и Малгобекском.

Трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию оборудования энергетики уделяют повышенное внимание — специалисты в том числе заменят устаревшие выключатели, трансформаторы и разъединители.

«Активная фаза подготовки к следующему осенне-зимнему периоду стартует уже в марте. Ключевые задачи ремонтной программы — обеспечение надежного электроснабжения потребителей, соблюдение требований производственной безопасности и выполнение мероприятий по предписанию надзорных органов. Каждый из этапов данных мероприятий — на строгом и постоянном контроле «Россети Северный Кавказ», — подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят почти 146 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 5 % больше, чем в 2022 году. Для первоочередного ремонта объекты отбираются после ежегодной комплексной оценки.

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