В Ингушетии 122 человека получат жилищные сертификаты в 2023 году
В Ингушетии 122 человека получат жилищные сертификаты в 2023 году: 119 — вынужденные переселенцы на сумму 1212700 тыс. рублей и 3 — жители, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на 31574,6 тыс. руб.
Как сообщается на сайте кабинета министров России, всего в этом году более 2,5 тысячи россиян смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. График выпуска и распределения таких документов утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечается, что сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия.
В 2023 году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей. Рассчитывать на нее могут отдельные категории граждан, в их числе — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.