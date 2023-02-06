В Ингушетии 122 человека получат жилищные сертификаты в 2023 году

Как сообщается на сайте кабинета министров России, всего в этом году более 2,5 тысячи россиян смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. График выпуска и распределения таких документов утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия.

В 2023 году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей. Рассчитывать на нее могут отдельные категории граждан, в их числе — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.